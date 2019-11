Lesung : Beutekunst und Nazigold vor Moyland

Kleve Klaus Hell liest auf Burg Boetzelaer

Die Zeit holt alles ein. Und wenn’s am Sterbebett ist. Das Sterbebett steht in Klaus Hells neuem Roman „Wintersturm“ im Klever Krankenhaus und erzählt eine Geschichte, die sowohl in den letzten Tagen vor der Operation „Market Garden“ spielt alsauch in der Gegenwart. Die von Kriegsverbrechen erzählt und von Tieffliegerangriffen. Und von Kunst.