Konzert in der Stadthalle : Kinderorchester NRW mit „eXperience“ in Kleve

Kinderorchester NRW mit „eXperience“ in Kleve

Konzert in der Stadthalle

Kleve Beeindruckendes Gastspiel des NRW-KInderorchesters in der Stadthalle Kleve

Die mit Stühlen und Pulten gefüllte Bühne versprach eine riesige Orchesterbesetzung, Laptop und Mischpult vorne am Bühnenrand ein ungewöhnliches Klangerlebnis. Mit rund achtzig jungen Musikern bereiste das Kinderorchester NRW in der Klever Stadthalle – und brachte einen besonderen Gast mit: Eva Pöpplein, Tonmeisterin, Computermusikerin und DJane, sollte in einem Live-Remix die aufgeführten Stücke neu erklingen lassen und spannende Übergänge zwischen akustischer und elektronischer Musik schaffen.