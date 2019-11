Konzert mit Christoph Kepser : Klever Cellist Kepser mit BoArts Quartett spielt Schubert

Das BoArtsQuartett gastiert mit Christof Kepser (re.) in Kleve. Foto: Konzerte Stadt Kleve

Kleve Der Klever Cellist lädt zur Winterreise in die Stadthalle ein.

Für Christof Kepser ist es ein Heimspiel: Der langjährige Cellist der Bochumer Symphoniker ist in Kleve geboren und aufgewachsen, die Familie seines Bruders Martin spielt im Klever Musikleben eine große Rolle. Am Dienstag, den 26. November, um 20 Uhr gastiert Kepser mit seinem BoArtsQuartett und dem gefeierten Operntenor Mirko Roschkowski in der Stadthalle.