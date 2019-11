Theater im Fluss : Die Fassade der heilen Familie fällt

Kleve „Sushi für alle“ feierte als Familienkomödie Premiere beim Theater im Fluss.

Wie einen Prolog begannen Heinz Rogosch als Ingo und Jan Schumacher als Alban im Vorraum des Theatersaals an der Ackerstraße. Die sehr zahlreichen Gäste (die Premiere war ausverkauft) saßen oder standen an den Tischen und bildeten somit die Kulisse für die erste Begegnung der beiden in einem Cafe. Sogleich fesselten sie die Zuschauer mit witzigen Verwechslungen und Missverständnissen. Weiter ging es im Theatersaal. Dort fielen die Fassaden der „heilen“ Familie, die Ingo in seiner Selbsttäuschung aufgebaut hatte. Gerold, der homosexuelle Sohn, macht eine Therapie: „Ich habe eine psychische Global-Klatsche.“ Andreas Giese überzeugte mit einem rasanten Auftritt, gab den neurotischen Sohn auch mit spürbarem Spaß.