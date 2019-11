Klever Historie : Tief unter der Stadt alte Gewölbe für Wein

Blick durch das Gewölbe auf den alten Ausgang. Links der Durchgang zum anderen Gewölbe. Die historischen Keller sind 30 Meter lang, fünf Meter breit und vier Meter hoch. Foto: Martin Fingerhut

Kleve Die Weinkeller der einstigen Großhandlung Remy im Berg wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt und reichen jeweils 30 Meter in den Berg. Sie könnten bald von der Kavarinerstraße erschlossen werden.

Dieser Schatz liegt noch im Verborgenen: Die Gewölbekeller hinter der Kavarinerstraße. Sie wurden beim Tag des Denkmals zu Stars, als Stadtführerin Wiltrud Schnütgen einlud, unten in Gewölben tief der Geschichte der Stadt nachzuspüren. Martin Fingerhut, über dessen Grundstück man klettern muss, wenn man hinein will, öffnete dafür gerne den zwar beschwerlichen aber lohnenden Weg. Dabei könnte, so Fingerhut und Clemens Giesen jetzt in einem Antrag der Offenen Klever an den Rat der Stadt, der Zugang bald vergleichsweise einfach von der Kavarinerstraße aus erfolgen.

Es war ein stattliches Haus, das damals vor der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg an der Kavarinerstraße/Ecke Hopfensackstege stand und um 1870 vom Weinhändler Remy gekauft wurde. Es war so lang wie drei der heutigen Geschäftshäuser an der Einkaufsstraße. Alte Fotos zeigen eine Gründerzeit-Villa mit Balkon, von dem der erste Besitzer angeblich Napoleon gesehen haben soll, als er nach Kleve hineinfuhr, zitiert Martin Fingerhut alte Klever Geschichten. Nach hinten heraus war es ein typisches Klever Haus mit großen Fenstern. Dahinter lag ein schmaler Hof zwischen Haus und Hang. Und dann hatte das Haus noch ein elegante Brücke, die vom Dachgeschoss in den Hang führte und von der man auf die Idylle der Höfe gucken konnte.

Der Großhändler Remy (re.) vor dem Eingang zum Weinkeller. Foto: Historisches Foto

Info Ein Eingang von der Kavariner Straße OK-Antrag (Auszugsweise) Der vielfache Wunsch, sie zugänglich oder gar nutzbar zu machen, konnte bisher nicht erfüllt werden. Sie sollten mindestens als Denkmal besichtigt werden können. Sogar sie als Studentenkneipe herzurichten, ist wiederholt in Aussicht genommen worden. Der Stadt möge beschließen, vom Erdgeschoß des Hauses Kavarinerstraße aus einen Zugang in den Remy‘schen Gewölbekeller zu schaffen.

Der Weinhändler Theodor Remy, ein Großhändler, brauchte für seinen guten Wein Lagerflächen, kühl und sicher. Zu seinem Haus an der Kavarinerstraße gehörte der Hang als Garten. Den Hang ließ Remy um 1890 abtragen, berichtet Fingerhut. Dann wurden die Gewölbe gebaut, zwei Stück, jeweils 30 Meter lang, fünf Meter breit und vier Meter hoch. Vorne durch einen Gang verbunden, der mit einem Tor auf den Innenhof zum Remy’schen Haus führte, außerdem gab es eine Verbindung zwischen den Kellern selbst. In den Gewölben lagerten Fässer und Flaschen, letztere in fein gemauerten, bis heute erhaltenen Weinregalen. Die Kufen, über die die Fässer gerollt wurden, sind ebenfalls erhalten.

Der Klever Künstler Brüx zeichnete die Rückseite des Hauses. Foto: Brüx

Als der Bau fertig war, ließ Remy die Erde wieder darüber schütten. Vier Meter hoch, wie ein letzter erhaltener oder nicht verschütteter Luftschacht belegt, den Fingerhut vermessen hat. Alte Fotos, die Wiltrud Schnütgen hervorholt, zeigen Küfer, die an den Fässern arbeiten, andere rollen neue Fässer heran und im Hintergrund hoch oben sieht man besagte Brücke. Der Klever Künstler Brüx schuf sogar mehrere Blätter von dem Hof-Idyll. Im Krieg dienten die Keller dann als Bunker. Das große Haus an der Kavarinerstraße wurde bei der Bombardierung Kleves völlig zerstört, der vordere Durchgang zum Weinkeller erhielt einen Volltreffer. Die Druckwelle beschädigte die eigentlichen Gewölbe aber nur leicht, die Menschen, die Schutz gesucht hatten, überlebten.

Später wurde von der Familie Fingerhut, deren Haus und Garten auf den Weinkeller führt, eine Beton-Kammer im vorderen Bereich gebaut. Sie diente als „Büro“ und stützte zugleich den beschädigten Teil des Mauerwerks. Die Gewölbemauern tragen sich selbst, sind in der Breite einen Meter mächtig. Der schmale Hof, zu dem früher eine Tordurchfahrt von der Hopfensackstege aus führte, ist heute überbaut. Man brauchte Raum für die Geschäftslokale. Vor dem Eingang wurde eine Backstube hochgezogen und später aufgestockt: der Eingang war damit verschlossen. Es blieb nur der schmale, enge Zugang über das Fingerhut-Grundstück

Als jetzt das Haus der ehemaligen Bäckerei Timmermann umgebaut wurde, gab es Probleme mit Feuchtigkeit. Ein Sachverständiger ließ die hintere Wand durchbrechen, um dem Wasserdruck auf die Spur zu kommen. Doch hinter der Mauer tat sich eine weiterer Raum auf - eine uralte Duschkammer aus den 1950er Jahren. Und von der gibt es wiederum ein schmales Fenster mit Blick ins Gewölbe.