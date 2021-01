Kreispolitik : Wählergemeinschaften bereiten politische Arbeit vor

Kreis Kleve In Videokonferenzen sind bereits wichtige Themen besprochen und Sitzungen vorbereitet worden. Gemeinsam mit SPD, Grünen und FDP erarbeiten die Vereinigten Wählergemeinschaften derzeit einen Entwurf für eine neue Geschäftsordnung.

„Durch die Corona-Pandemie laufen derzeit die Vorbereitungen etwas schleppend“, so der Vorsitzende der Kreistagsgruppe, Ralf Janssen. „Die sachkundigen Bürger konnten wir erst im vergangenen Kreisausschuss abschließend benennen. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass die politische Arbeit im Kreistag zeitnah beginnen wird. Anträge und Anfragen sind derzeit in Vorbereitung“, so Janssen.