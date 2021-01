Fußball : Trainer-Duo geht beim SV Nütterden in die achte Saison

Kranenburg Coach Joachim Böhmer und Co-Trainer Stephan Ruffen sind auch in der kommenden Saison für die Mannschaft verantwortlich, die in der Kreisliga A auf dem siebten Tabellenplatz steht.

Die Verantwortlichen des SV Nütterden, der in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern auf dem siebten Tabellenplatz steht, setzen weiter auf Konstanz im Trainerbereich. Auch in der kommenden Spielzeit wird die Mannschaft von Coach Joachim Böhmer und Co-Trainer Stephan Ruffen betreut. Das Gespann gab dem Verein jetzt seine Zusage und geht somit beim A-Ligisten bereits in seine achte Saison. Unterstützt wird das Duo in der kommenden Spielzeit weiterhin von Torwart-Trainer Frank Sauret, für den es dann das dritte Jahr beim SV Nütterden sein wird.

Joachim Böhmer und Stephan Ruffen übernahmen die Mannschaft zur Saison 2014/2015 und schafften mit ihr auf Anhieb den Aufstieg in die Kreisliga A. Nach nur einem Jahr im Kreisliga-Oberhaus ging es allerdings wieder in die Kreisliga B zurück. In der Spielzeit 2018/2019 feierten die Trainer mit dem Team in dieser Klasse erneut die Meisterschaft und spielen mit dem SV Nütterden nun im zweiten Jahr in Folge in der A-Liga. Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung lag die Mannschaft etwas überraschend nur auf dem siebten Platz.