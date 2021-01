Kostenpflichtiger Inhalt: Friseurmeisterin aus Kleve : Wie die Corona-Pandemie eine Powerfrau ausbremst

Susanne Heyer-van Heeck hat Schere, Kamm und Pinsel in Ketten gelegt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau Sämtliche Verschönerungsmethoden an Haut und Haaren bietet Susanne Heyer-van Heeck in ihrem Salon in Hasselt an. Zusätzlich kann man sie als Visagistin, Make-Up-Artistist, Fotografin sowie Face-Body-Painterin buchen. Wie sie die Krise erlebt.