Kreis Kleve: Sparkasse nimmt alte Handys an​

Sparkasse nimmt alte Handys an

Bernd Bossmann und Margit Bunge in der Klever Filiale. Foto: Sparkasse Rhein-Maas

Kreis Kleve Wer kennt es nicht: Ein neues Handy wird angeschafft und wohin mit dem alten Gerät? Die Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas beteiligen sich an der Handy-Aktion NRW.

Bei vielen Menschen landet das Handy in irgendeiner Schublade und schlummert vor sich hin. Mit der Handy-Aktion NRW wird endlich wieder Platz in der Schublade geschaffen: Ab sofort können Althandys samt Ladegerät (ohne Akku) in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas kostenlos abgegeben werden.