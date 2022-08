Neues Turnierformat für Nachwuchspferde : 150.000 Euro Preisgeld bei Hetzel’s Championat

Holger Hetzel freut sich auf die Premiere. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch 250 Pferde sind beim Turnier am Start, das von Donnerstag bis Sonntag in Goch-Pfalzdorf stattfindet. Der ehemalige Mannschafts-Olympiasieger Jos Lansink kommt mit einem Dutzend Pferde.

Die letzten Vorbereitungen sind abgeschlossen, das große Event „Hetzel`s Nachwuchschampionat“ kann beginnen. Diese bundesweite Premiere mit einem noch nie da gewesenen Preisgeld für Jungpferde-Prüfungen beginnt am heutigen Donnerstag, 13 Uhr, an der Buschstraße in Pfalzdorf mit einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Bis einschließlich Sonntag wird auf der Anlage des Nationenpreisreiters eine bahnbrechende Veranstaltung für fünf- bis achtjährige Springpferde ausgerichtet.

Allein in den drei Finalprüfungen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 150.000 Euro zu gewinnen. So wurde für das Finale der Springprüfung M** mit Stechen, das am Samstag um 15.45 Uhr angeläutet wird, ein Preisgeld von 50.000 Euro ausgeschrieben. Den absoluten Höhepunkt bildet das Springen S** mit Stechen mit 40 Nennungen, das am Sonntag um 14.45 Uhr beginnt und für das ein Preisgeld von 75.000 Euro ausgelobt wurde.

„Auch der Modus ist innovativ“, so Holger Hetzel. Denn die fünf- und sechsjährigen Pferde, die in den beiden Qualifikationsprüfungen fehlerfrei bleiben, sind automatisch in den Finals startberechtigt. Die sieben- und achtjährigen Pferde qualifizieren sich über ein Punktesystem.

Mehr als 250 Pferde wurden genannt, wobei rund ein Dutzend Pferde aus dem Stall des niederländischen Mannschafts-Olympiasiegers Jos Lansink Quartier bei Holger Hetzel bezieht. Außerdem wird Sophie Hinners, Deutsche Meisterin der Springreiterinnen von 2021, mit mehreren Pferden anreisen. „Ich bin ganz begeistert darüber, dass das Nennungsergebnis aus dem In- und Ausland unsere Erwartungen noch übertroffen hat. Wir können diese Vision eines ganz neuen Turniers nun realisieren. Vielleicht wird daraus in der Zukunft eine dauerhafte Veranstaltung für die besten jungen Springpferde in der Welt“, sagt Turnierleiter Holger Hetzel nicht ohne Stolz im Vorfeld der Premiere.