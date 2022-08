Nach 25 Jahren : Wunderland Kalkar an neuen Eigentümer verkauft

Das Wunderland in Kalkar ist verkauft. Foto: Wunderland Kalkar

Kalkar Das Wunderland Kalkar ist verkauft. Nach 25 Jahren ist nicht mehr Hennie van der Most der Eigentümer des Freizeitparks mit Hotel- und Businesskomplex. Käufer ist eine Holding aus den Niederlanden.

Nach ausgiebigen Verhandlungen hat das Wunderland Kalkar nach 25 Jahren einen neuen Eigentümer gefunden. Bereits am 1. August unterzeichneten Verkäufer Hennie van der Most (Most Beheer) und Käufer DeFabrique Holding den Kaufvertrag, der auch die Komplettübernahme des Mitarbeiterstabs umfasst. Das wurde am Mittwoch per Mitteilung bekannt gegeben.

Die DeFabrique Holding wird demnach künftig gemeinsam mit Han Groot Obbink die Geschäftsführung der Kernwasser Wunderland Freizeitpark GmbH übernehmen.

Den geplanten Rückzug aus Kalkar verkündete Hennie van der Most bereits vor einigen Jahren. Nachfolger innerhalb der Familie gab es keine. Somit begann die Suche nach einem geeigneten externen Interessenten, der bereit dazu wäre den Hotel-, Business- und Freizeitkomplex zu übernehmen, in den Folgejahren auszubauen, zu modernisieren und neue Aspekte einzubringen. Nun wird also die DeFabrique Holding die Fäden in Kalkar ziehen.

