Großeinsatz der Feuerwehr : E-Roller-Akku sorgt für Brand in der Herzogstraße

Kleve Großeinsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend in der Klever Unterstadt. Ursache war der Brand eines Ladegerätes für einen E-Roller. Zuschauer gab es zahlreiche.

(lukra) Großeinsatz für die Feuerwehr am Dienstagabend in der Klever Unterstadt. Während zahlreiche Besucher auf den Außenterrassen der Gastronomie am Opschlag die Abendsonne genossen, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften um kurz nach 19 Uhr in die Herzogstraße an.