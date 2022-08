Nach dem Neun-Euro-Ticket : Wo Bus- und Bahnreisende aus NRW im September und Oktober freie Fahrt haben

Düsseldorf Vier Verkehrsverbünde aus NRW wollen nach Auslaufen des Neun-Euro-Tickets landesweit Abokunden freie Fahrt ermöglichen. In welchen Verbünden das ist und mit welchen Zügen es auch kostenlos in die Niederlande, nach Osnabrück und Rheinland-Pfalz gehen soll.

Diese Verkehrsverbünde machen mit

An diesen Tagen gilt die Aktion

Die Aktion gilt an allen Wochenenden im September und Oktober – jeweils von samstags um 3 Uhr in der Früh bis zum Montag um 3 Uhr morgens. Zusätzlich sollen Fahrgäste mit Abonnements am Tag der Deutschen Einheit und in den Herbstferien den gesamten öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Damit gibt es am 3. und 4. September, am 10. und 11. September, am 17. und 18. September sowie am 24. und 25. September freie Fahrt für Abokunden. Genauso wie am 1. und 2. Oktober – einem Wochenende, dem 3. Oktober – dem Tag der Deutschen Einheit, dem 4. bis 14. Oktober – den Herbstferien, und dann noch an den Wochenenden am 15. und 16. Oktober, 22. und 23. Oktober und am 29. und 30. Oktober.