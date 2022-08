Kinder-Freizeit im Kreis Kleve : Noch Plätze frei für „Wipfelstürmer“

Hoch hinaus geht es beim Programm „Wipfelstürmer“. Foto: grenzen-los e.V.

Kreis Kleve In wenigen Tagen enden die Sommerferien. Dann beginnt die dritte Aktion des „Kinder-Sommers im Kreis Kleve“. Nun kommen die älteren Jahrgänge auf ihre Kosten. „Wipfelstürmer“ ist ein Kletter-Angebot im Seilgarten am Eyller See in Kerken.

(RP) Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von 10 bis 19 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Für alle vier Termine gibt es noch freie Plätze für junge „Wipfelstürmer“.

Die Teilnehmer erwartet ein Seilgarten mit unterschiedlichen Höhen und Stationen und ein Kletterfelsen mit verschiedenen Routen. Pädagogische Spiele runden das Angebot ab. Mit „Wipfelstürmer“ bietet der Kreis Kleve Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein spannendes Abenteuer: Klettern verbindet sportliche Elemente mit einer körperlichen Grenzerfahrung. Durch die abwechslungsreichen Möglichkeiten vor Ort werden alle Altersgruppen und Anfänger wie erfahrenere Kletterer auf ihre Kosten kommen.

An vier Terminen – sonntags, 14. August sowie 4., 18. und 25. September, bietet der Kreis Kleve „Wipfelstürmer“ jeweils von 13 bis 18 Uhr an. Eine Anmeldung ist online möglich. Pro Termin gibt es 60 Plätze. Für alle vier Termine sind noch Plätze verfügbar.