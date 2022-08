Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve hat neuen Hauptsponsor

Die Spieler des Oberligisten 1. FC Kleve in den neuen Trikots mit der Aufschrift des Hauptsponsors Foto: Foro: PW/Foto: PW

Kleve Das Logistikunternehmen prowerb wirbt künftig auf den Trikots des Oberligisten. „Das macht uns stolz und gibt uns ein hohes Maß an Planungssicherheit“, sagt FC-Präsident Christoph Thyssen.

Wenige Tage vor dem Saisonstart in der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Kleve einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen. Die Firma Prowerb zeichnet künftig für die Trikotwerbung verantwortlich. Das Klever Logistikunternehmen hofft darauf, so noch bekannter in der Region zu werden. „Wir sind mittlerweile stark in der Getränkeindustrie vertreten. Dadurch ergeben sich einige Möglichkeiten, von denen der Verein profitieren kann“, sagt Geschäftsführer Sebastian Noy mit Blick auf Sonderveranstaltungen, die öffentlichkeitswirksam sein sollen. Sein Vater Hans Noy ist als Kaderplaner bei den Rot-Blauen aktiv. So waren die Kontakte schnell geknüpft. Am Mittwochabend hatte die Firma die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar und einige Offizielle zu einem geselligen Abend eingeladen.

Die Firma Prowerb hatte zuletzt im Klever Industriegebiet bereits Millionen in eine neue Logistikhalle an der Medline-Straße investiert, unter anderem für den Hauptmieter Coca Cola. So ist man seit Jahren auf Expansionskurs. Problematisch aber sei seit geraumer Zeit die Gewinnung von qualifiziertem Personal. Junge Leute wüssten kaum Bescheid, in welchem Bereich die Firma tätig ist. „Das Problem besteht natürlich in vielen Branchen, doch auch uns beschäftigt das Thema. Wir hoffen, über den 1. FC Kleve auch als Arbeitgeber noch bekannter zu werden. Viele wissen gar nicht, dass wir am Standort Kleve eine Vielzahl von Weltkonzernen logistisch unterstützen. Und zwar mit allem, was dazugehört. Dafür braucht es gutes Personal“, sagt Sebastian Noy. Der Oberligist sei der Verein mit der größten Strahlkraft in der Region, davon wolle man profitieren.

Auch der Christoph Thyssen, Vorsitzender des 1. FC Kleve, gibt sich nach Vertragsunterzeichnung zufrieden. „Dass wir mit dem Bauunternehmen Eroglu als Namensgeber für unser Stadion und mit Prowerb als Trikotsponsor zum Start der neuen Saison zwei lokale Größen für diese beiden besonderen Sponsoringprojekte gewinnen konnten, macht uns stolz und gibt uns ein hohes Maß an Planungssicherheit“, sagt Thyssen.