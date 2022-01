Öffentlichkeit ausgeschlossen : Kreis-Politik verteidigt Ausschuss-Absage

Kreis Kleve Der Bauauschuss im Kreis Kleve fand nur als nichtöffentliche Informationsveranstaltung statt, zwei andere Ausschüsse tagten hingegen ohne Probleme.

Die Politik auf Kreisebene hat offenbar unterschiedliche Einschätzungen davon, wie man auf die steigenden Corona-Zahlen reagieren muss. Von drei Ausschüssen fanden in dieser Woche zwei problemlos statt – der Umweltausschuss am Mittwoch und der Kreisausschuss am Donnerstag tagten in Präsenz. Bereits am Montag hatte eigentlich auch der Bau- und Verkehrsausschuss tagen sollen. Dieser war aber auf Anregen des Vorsitzenden David Krystof ausgefallen. Stattdessen trafen sich die Mitglieder – wie man hört mit leicht technischen Problemen – zu einer „nichtöffentlichen Informationsveranstaltung“ mit gleichlautender Tagesordnung, an der weder Bürger noch Presse teilnehmen durften.