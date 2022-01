Digitaler Ersatz ohne Bürger : Kreis-Ausschuss soll öffentlich nicht stattfinden

Kreis Kleve Statt des Ausschusses für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung findet am Dienstag eine „digitale Informationsveranstaltung statt“ – Besucher und Presse müssen dafür ausgeschlossen werden.

Acht Tagesordnungspunkte sollte der Ausschuss für Bauen, Entsorgung, Verkehr und Infrastrukturplanung des Kreises Kleve am Dienstag eigentlich behandeln. Dabei standen auch Themen und Diskussionen auf dem Programm, die durchaus die Öffentlichkeit interessieren. Nun hat der Ausschuss-Vorsitzende David Krystof (Grüne) in Abstimmung mit der Kreisverwaltung aber eine Entscheidung getroffen, die im Ergebnis die Öffentlichkeit von der Sitzung aussperrt – aus Corona-Gründen.

Bemerkenswert: Von drei Ausschüssen des Kreises Kleve in dieser Woche finden zwei wie üblich in Präsenz statt. So treffen sich am Mittwoch die Teilnehmer des Umweltausschusses, um über zwei Tagesordnungspunkte zu sprechen. Darunter: Ein Antrag der Freien Wähler zum Bibermanagement im Kreis Kleve.