Reiten : Springsport der Extraklasse beim Nationenpreis-Reiter

Holger Hetzel trat wieder einmal als perfekter Gastgeber in Erscheinung. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Einmal mehr traf sich die Springreiter-Elite bei Holger Hetzel in Pfalzdorf. Goldschleifen für den Kranenburger Lukas Wilmsen-Himmes und den Kevelaerer Louis de Witt.

Das Team um den Pfalzdorfer Nationenpreis-Reiter Holger Hetzel hat wieder einmal gehalten, was es im Vorfeld versprochen hatte. Die Teilnehmer des dreitägigen Hallenspringturniers fanden optimale Bedingungen vor. Für den Parcours zeichneten Isabel Rothenberger, Tochter des weltweit bekannten Parcoursbauers Frank Rothenberger, und ihr Assistent Peter Schumacher verantwortlich.

Das Duo sorgte für anspruchsvolle Herausforderungen, ohne Pferd und Reiter auf dem Weg zu einer fehlerfreien Runde oder einer hohen Wertnote zu überfordern. Auch Hausherr Holger Hetzel stieg unter anderem in der Youngster-Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse S* in den Sattel, in der er den siebenjährigen Hengst Embassy de Courcy fehlerfrei über die Ziellinie führte. Alexander Hufenstuhl (Süttenbacher RSG) und sein Westfale Compadre waren hauchdünne fünf Hundertstelsekunden schneller als der Gastgeber unterwegs.