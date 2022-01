16.500 Straßenbäume : Kleve diskutiert über Paten für Baumscheiben

KLEVE Jedem Bürger soll es ermöglicht werden, eine Patenschaft über einen der 16.500 Straßenbäume in Kleve zu übernehmen. Darüber wurde zumindest im neuen Klimaausschuss diskutiert.

(mgr) Künftig kann es in Kleve Baumscheibenpatenschaften geben. Darüber diskutierte der Klimaausschuss der Stadt Kleve – eine entsprechende konkrete Empfehlung gab es allerdings zu der Vorstellung „Konzept Baumpatenschaften“ nicht. Dirk Posdena, Fachbereichsleiter Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit, hatte Möglichkeiten, Baumscheibenpatenschaften für einen der 16.500 Straßenbäume in Kleve vorgestellt. Es solle ein niederschwelliges Angebot werden, so Posdena, und möglichst ohne große Vorschriften seitens der Stadt umsetzbar sein. So, dass von der Mini-Wildblumen-Kräuterwiese am Fuße des Baumes bis zur bunten Zwergen-Heimat oder dem Hort für Stiefmütterchen alles möglich sein dürfe.