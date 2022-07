Firma aus Kranenburg : Project mit größtem Auftrag in der bisherigen Firmengeschichte

Kranenburg Das Unternehmen Project Automation & Consulting hat zusammen mit seinem Maschinenbau-Schwesterunternehmen Project Service & Produktion den größten Auftrag in der Geschichte der Unternehmensgruppe gewonnen.

Der 1989 gegründete Automatisierungsspezialist aus Kranenburg liefert an Saurer Technologies in den kommenden Jahren zu einem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag in Summe mehr als 60 Komplettlösungen. Industrieller Endkunde ist ein global tätiges Unternehmen der Textilindustrie, das die Lösungen für die automatisierte Bestückung von Kabliermaschinen (Spinn-Maschinen) erstmals in den USA einsetzen wird.