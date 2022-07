Unfall in Kranenburg : 81-jähriger Fahrradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit einem Auto

Kranenburg Ein 81 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Er war in Kranenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Die Nimweger Straße musste durch den Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden.

In Kranenburg bei Kleve an der holländischen Grenze ist ein 81 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Er wurde am Samstag beim Überqueren der Straße vom Auto einer 87-Jährigen erfasst und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, teilte die Polizei mit. Die Nimweger Straße musste durch den Unfall zwischenzeitlich gesperrt werden.