Kollision in Kranenburg : Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Kranenburg Beim Zusammenstoß am Freitagnachmittag in der Nähe von Kranenburg erlitten ein 77-Jähriger und seine 80-Jährige Beifahrerin schwere Verletzungen.

Ein 77-jähriger Niederländer fuhr gemeinsam mit seiner 80-jährigen Beifahrerin in einem Hyundai auf der B9 aus Kranenburg kommend und wollte nach links auf die B504 in Richtung Nimwegen abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden Citroen eines 40-jährigen Klevers, der auf der B504 in Richtung Kleve fuhr. Infolge des Zusammenstoßes streifte der Citroen den Mazda eines 61-jährigen Niederländers und seiner 68-jährigen Beifahrerin, der zum Unfallzeitpunkt auf der Linksabbiegerspur der B504 in Richtung Nimwegen verkehrsbedingt wartete.