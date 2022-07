Kranenburg : Tankbetrug in Kranenburg: Dieser Mann wird gesucht

Tankbetrug in Kranenburg: Dieser Mann wird gesucht

Dieser Mann hatte am 7. Mai in Kranenburg getankt und war ohne zu zahlen davongefahren. Foto: Polizei Kleve

Kranenburg Tankbetrug ist in Kranenburg nahezu an der Tagesordnung. Jetzt informierte die Polizei über einen Fall vom 7. Mai. Der Fahrer eines Golfs war ohne zu zahlen davongefahren.

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger fuhr am Mittwoch, 7. Mai, gegen 13.35 Uhr, auf das Gelände einer Tankstelle in Kranenburg und betankte einen silbernen VW Golf. Die Kennzeichen hatte der Täter entfernt. Es handelt sich um einen auffälligen Golf GTI mit schwarz foliertem Dach, schwarzen Balken auf dem Kofferraumheckdeckel sowie schwarzen Balken auf der Motorhaube. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Unbekannten machen können. Hinweise an Kripo Kleve, Tel. 02821 5040.