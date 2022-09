Kirchweihfest und Ortsjubiläum : Wenn ein Kardinal zu Gast in Nütterden ist

Kranenburg-Nütterden Unter den Klängen des Musikzuges der Allgemeinen Schützengesellschaft (ASG) zog der hohe Gast in die mit den Nütterdener Vereinen und Pfarrangehörigen gefüllte St.-Antonius-Kirche ein. In seiner vielbeachteten Predigt ging der Kardinal auf die aktuelle kirchliche Situation in Deutschland ein.

Das Festhochamt zum Kirchweihfest und Ortsjubiläum „1300 Jahre Nütterden“ am Kirmessonntag wurde durch die Anwesenheit des Erzbischofs von Luxemburg, Jean-Claude Kardinal Hollerich SJ, besonders bereichert. Unter den Klängen des Musikzuges der Allgemeinen Schützengesellschaft (ASG) zog der hohe Gast in die mit den Nütterdener Vereinen und Pfarrangehörigen gefüllte St.-Antonius-Kirche ein. In seiner vielbeachteten Predigt ging der Kardinal auf die aktuelle kirchliche Situation in Deutschland, auf die kommende Weltbischofssynode, deren Generalrelator er ist, und auf „die Kirche aus lebendigen Steinen“ ein. Er rief die zahlreichen Jugendlichen auf, sich durch die gegenwärtige schwierige Situation keinesfalls entmutigen zu lassen, sondern mit Gottes Hilfe zuversichtlich die Zukunft zu gestalten. Nach der Festmesse und der Kranzniederlegung durch die ASG am Ehrenmal ging es zum Festzelt am Haferkamp. Dort begrüßte Ortsvorsteher Paul-Heinz Böhmer besonders den Ehrengast aus Luxemburg, der Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft ist. Der Kardinal zeigte sich den Kirmesgästen volksnah und stellte sich dabei auch in die Mitte der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Nütterden. Zum Abschluss seines Besuches im Sieben-Quellen-Dorf weilte der Erzbischof auf dem Wolfsberg und begrüßte die Firmlinge der Pfarrgemeinde, die dort zur Firmvorbereitung waren.