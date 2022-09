Kleve : Auch 2023 soll es wieder einen Klaviersommer im Forstgarten geben

Kleve Knapp 2000 Besucher kamen 2022 zu den Konzerten des Klaviersommers. Besonders viele waren beim Nocturne-Konzert dabei. Es waren knapp 250 Zuhörer, die an dem heißen Tag zur Nachtmusik kamen.

Das Team des Klevischen Klaviersommers zieht Bilanz. Zum 32. Mal konnte das Open-Air-Festival dieses Jahr stattfinden, nachdem zwei Jahre Corona-Zwangspause zur Unterbrechung gezwungen hatte. Ein Grund zur Freude, denn die Zuhörer kamen wieder, als hätte es keine Pause gegeben: Mit Picknickdecken, mit Hund und Kind, mit Sommerhut, im Sonntagskleid und vor allem mit Begeisterung an der Klaviermusik, die bei freiem Eintritt aus der Konzertmuschel erklang. Und während es meist sommerlich-sonnig war – was höchstens die Pianisten auf der Bühne blendete, so dass schon mal der Flügel versetzt werden musste – kam am dritten Konzertsonntag doch Regen herunter. Aber, so heißt es, der Klevische Klaviersommer findet immer statt, außer bei Unwetter. „Selbst im Regen hielten die treuen Klaviersommerbesucherinnen und -besucher aus, um dem Pianisten des dritten Konzertes, Yi Lin Jiang, zu lauschen“, so Wolfgang Dahms, organisatorischer Leiter des Klaviersommers. Und Margo Bromont-Koken vom Klevischen Verein ergänzt: „Von Boguslaw Strobel und dem Pianisten aufgefordert konnten viele Besucher Schutz auf der Bühne finden. Die direkte Nähe zum Künstler schien ihnen zu gefallen – der Applaus war entsprechend.“