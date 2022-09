Dank für Unterstützung : Bischof von Anatuya zu Gast in Nütterden

Bischof Luis Corral (sitzend), Pater Scheider (links) und Werner Stalder von der „Aktion Anatuya“ beim Besuch in der St.-Georg-Grundschule in Nütterden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg-Nütterden José Luis Corral besuchte die St.-Georg-Grundschule und dankte für die jahrzehntelange Unterstützung. Die Nütterdener Grundschüler überreichten Bischof Corral einige kleine Geschenke.

Seit 37 Jahren engagiert sich die St.-Georg-Grundschule in Nütterden für arme Landschulen in der Diözese Anatuya. Aus Spenden werden die Mittagsspeisungen der Kinder, das Schulmaterial und die Kosten für den Unterhalt der Schulen bezahlt. Nun gab es reichlich Dank für die große Hilfsbereitschaft von Kindern, Erziehern und Eltern – und zwar von höchster Stelle: Der Bischof von Anatuya, José Luis Corral, besuchte am Freitag die St.-Georg-Schule und sprach mit den Kindern.

Die Grundschüler begrüßten den Gast aus dem fernen Land in vielen verschiedenen Sprachen – auch in dessen Muttersprache Spanisch. Bischof Corral richtete den Grundschülern herzliche Grüße von ihren „Schulkameraden“ aus Argentinien aus. „Sie sind sehr dankbar für eure Hilfe und haben es wirklich nicht so einfach. Viele Kinder müssen sogar arbeiten, damit ihre Familien genug zu essen haben. Ein großes Problem ist die Trockenheit. Die Menschen müssen teilweise weit laufen, um zu einem Brunnen zu gelangen“, sagte der Bischof. Es sei wichtig, dass die Kinder immer mit offenen Augen durch die Welt gingen, offen und zugewandt seien und hinschauten, wenn Hilfe benötigt wird, gab er ihnen mit auf den Weg.

Die Nütterdener Grundschüler überreichten Bischof Corral einige kleine Geschenke, unter anderem ein Fotobuch mit Bildern von sich und ein Armband, das die kleine Hilde gebastelt hatte. Danach machte der Bischof noch einen Rundgang durch die Schule.