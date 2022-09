Kirchweihfest und Ortsjubiläum : Kardinal kommt nach Nütterden

Nütterden Der Erzbischof von Luxemburg, Kardinal Hollerich, ist am 18. September zu Gast. Er wird die Festmesse zum Kirchweihfest und Ortsjubiläum zelebrieren

Der Grund der Einladung an den Kardinal liegt darin, dass er in seiner Eigenschaft als Erzbischof von Luxemburg eine Verbindung zum Heiligen Willibrord hat. Nach einer Urkunde aus dem Jahre 721 hat Graf Ebroin der Kirche in Rindern, „über die heute unser Vater und Abt Bischof Willibrord der Hüter ist“, (Text der Urkunde), eine Schenkung aus Nütterden (Nitro) gegeben, nämlich „drei Bewirtschafter von Unterhöfen mit Frauen und Kindern und meinen Haupthof…“. So ergibt sich eine Verbindung zwischen der Kirche in Rindern, dem Heiligen Willibrord und dem Jubiläum „1300 Jahre Nütterden“.

In der Einladung von Pfarrer Jörg Monier an Jean-Claude Kardinal Hollerich heißt es: „Der Heilige Willibrord, dessen Sarkophag sich in der ihm geweihten Basilika in Echternach in Ihrem Erzbistum befindet, soll deshalb durch Ihre Anwesenheit eine besondere Verehrung erfahren“. Der Gast aus Luxemburg (Jahrgang 1958) ist seit 2018 Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (ComECE). Papst Franziskus ernannte Hollerich zum Generalrelator der 16. ordentlichen Generalversammlung der Bischofssynode in 2023 „für eine synodale Kirche, Gemeinschaft, Teilhabe und Mission“.