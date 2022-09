Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Nütterden springt auf Platz drei

Kreis Kleve Die Partie SV Herongen gegen Viktoria Winnekendonk musste wegen eines medizinischen Notfalls abgesagt werden. TSV Weeze II bleibt abgeschlagen am Tabellenende.

TSV Nieukerk – SV Walbeck 3:2 (2:0) . Erdi Ezer (35.) und Mirco van Bergen (45.) brachten die Gastgeber verdient zur Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel spielte Walbeck deutlich besser und glich durch Marcel Giesen (52.) und Nick Holla (73.) aus. Doch die Gastgeber schlugen in Person von Niklas Harnischmacher (89.) zurück und sicherten sich die drei Punkte. „Meine Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt, ich bin sehr zufrieden“, so TSV-Trainer Wilfried Steeger. „Wir haben zu viele Chancen ausgelassen“, sagte sein Walbecker Kollege André Birker.



SC Blau-Weiß Auwel-Holt – SV Grieth 1:1 (0:1). Die Gäste gingen bereits nach vier Minuten durch einen von Jamie Caspers verwandelten Strafstoß in Führung. Auch der Ausgleich fiel nach einem Elfmeter, den Charalabos Michos in der 66. Minute verwandelte. Der Holter Trainer Carsten Schaap war unzufrieden: „Der Gast hat mit Glück einen Punkt entführt. Grieth hatte genau einen Torschuss. Und das war der Elfmeter.“



SF Broekhuysen II – SV Veert 0:0. Auch in Broekhuysen gab es am Ende keinen Sieger. Die Gäste hatten zwar etwas mehr vom Spiel, nutzten aber ihre Chancen nicht. „Am Ende können wir mit der Punkteteilung gut leben. Zumindest haben wir heute endlich mal wieder zu Null gespielt“, sagte Sportfreunde-Trainer Timo Ingenlath.