Kreishandwerkerschaft Kleve : Handwerker helfen Isar Germany

Goch/Kreis Kleve Weil der Handwerker-Frühschoppen ausfiel, konnten 5000 Euro gespendet werden. Die Spender sind beeindruckt von der humanitären Hilfe von ISAR Germany.

Der Fachkräftemangel im Handwerk ist schon seit Jahren groß, und er wächst stetig. Auch im Kreis Kleve. Um dem entgegenzuwirken, setzt die Kreishandwerkerschaft Kleve etwa auf die Vernetzung von Unternehmern. Gemeinsam müsse man an Konzepten feilen, um die Jugend wieder für Ausbildungsberufe zu begeistern. Ein Mittel ist alljährlich auch der Frühschoppen am Tag des Handwerks, bei dem Firmenchefs aus der Region über die Zukunft der Arbeit sprechen – und den Kontakt zu Jugendlichen suchen. Am vergangenen Wochenende hätte die Veranstaltung in Goch steigen sollen. Doch daraus wurde in diesem Jahr nichts.