Dorf-Jubiläum : Louisendorf feiert zwei Jahrhunderte

Bedburg-Hau-Louisendorf Der historische Umzug, bei dem landwirtschaftlich Geräte von anno dazumal im Mittelpunkt standen, war ein echter Hingucker. Beim Festakt mit vielen Gästen gab es ein Dankeschön für jahrelanges Engagement im Dorf.

An insgesamt drei stimmungsvollen Abenden sowie am vergangenen Sonntag mit dem Festakt und abschließenden historischen Umzug samt landwirtschaftlicher Geräte hat Louisendorf sein 200-jähriges Bestehen gefeiert. Der Jubiläumsreigen begann am Donnerstagabend mit einem Pfälzer Abend und dem Louisendorfer Mundarttheater mit dem unterhalsamen Conférencier Helmut Appenzeller. „Meer sinn besonnerscht“ – dieses Motto zog sich durch den ganzen Abend wie auch in den folgenden Tagen. Am Freitagabend fand das Gemeindefeuerwehrfest der Gemeinde Bedburg-Hau statt. Nach dem Umzug aller Teilnehmer um den Louisenplatz wurden im Festzelt Feuerwehrleute von Bedburg-Haus Bürgermeister Stephan Reinders geehrt. Im Zeichen des Schützenfestes stand der Samstagabend. Königin Ramona I. (Beilke) erhielt vom stellvertretenden Bürgermeister Alfred Derks die Insignien zur Königswürde.