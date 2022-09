Riesige Party : Hamburg feiert wieder Hafengeburtstag

Der russische Großsegler Kruzenshtern (Krusenstern) nimmt 2019 an der Auslaufparade des 830. Hamburger Hafengeburtstags teil. Foto: dpa/Markus Scholz

Hamburg Der Hamburger Hafen wird in diesem Jahr schon 833 Jahre alt. Jedes Jahr wird der Geburtstag mit einer imposanten Party gefeiert. Nach zwei Jahren Corona-Pause darf die Feier dieses Jahr wieder stattfinden.

Imposante Segel-Schiffe, mächtige Marine-Boote, eine Lichtshow und ein Feuerwerk: So feiert die norddeutsche Stadt Hamburg den Geburtstag ihres Hafens. Mit einer Schiffsglocke läuteten zwei Politiker am Freitag die riesige Geburtstagsparty ein. Nun wird bis Sonntag gefeiert. In den vergangenen beiden Jahren musste das Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen.