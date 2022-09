Rheinpark-Center in Neuss : Eine Duschungelqueen, 1000 Donuts und 11.111 Preise

Rheinpark-Center in Neuss

Neuss Eine lange Warteschlange stand am Samstag vor der Buzzerwand, die zwischen den Läden im Rheinpark-Center aufgebaut war und mit etwas Glück einen von 11.111 Sofortgewinnen versprach. Von Donnerstag bis Samstag wurde dort unter dem Motto „Voll auf die 11!“ das elfjährige Bestehen der beliebten Neusser Indoor-Einkaufsmeile gefeiert.

Diese Promis kommen zur Wiesn in München

Oktoberfest 2022 : Diese Promis kommen zur Wiesn in München

Verkaufsoffener Sonntag in Neuss

Verkaufsoffener Sonntag in Neuss : Hansefest trotzt dem Herbstbeginn

Doch nicht nur Gewinnspiele und Promis lockten die Besucher: Auch für Familien gab es zahlreiche Angebote. Eine große Hüpfburg vor dem Center, Schminkstationen und Ballonkünstler brachten die Kinder zum Strahlen. Besonders der Tanzflashmob und die Samba-Show erfreuten sich großer Beliebtheit und luden die Besucher zum Mitmachen ein. Natürlich durfte auch das Center-Maskottchen bei dem Geburtstag nicht fehlen: Löwe Louis begrüßte am Eingang die Besucher, was gerade die Kleinsten freute. Abgerundet wurde die Jubiläumsfeier, als am Samstag 1000 Donuts unter den Gästen verteilt wurden.