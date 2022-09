Feuerwehr im Großeinsatz : Tiere bei Scheunenbrand in Kleve gerettet

Feuerwehrleute beim Einsatz im verqualmten Wardhausen. Foto: Marc Cattelaens

Kleve-Wardhausen Am Montag ist es im Klever Ortsteil Wardhausen zu einem Feuer gekommen, die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus. Menschen waren nicht in Gefahr, Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden.

Großeinsatz für die Klever Feuerwehr am Montagnachmittag: In Wardhausen war die Scheune eines Bauernhofs in Brand geraten. Zeugenaussagen zufolge wurde dort ein Boot gelagert, das eigentlich restauriert werden sollte. Das soll nun aus unbekannten Gründen Feuer gefangen haben. Die Rauchsäule war von weitem zu sehen.

Die gute Nachricht: Menschenleben waren nicht in Gefahr, Tiere konnten vor Ort in Sicherheit gebracht werden.

(cat)