Juwelier Carl Hammans in Xanten : Funkelndes Jubiläum trotz Regens

Sophie Thielmann-Krosch (l.) und Karla Gabrys präsentieren den Jubiläumsanhänger: eine Verbindung aus Glas und einem Brillanten (0,175 Karat). RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Juwelier Carl Hammans existiert seit 175 Jahren in Xanten. Das wurde am Wochenende gefeiert. In der Innenstadt war noch mehr geplant. Aber das Wetter spielte nicht mit.

Es funkelte und strahlte – nicht draußen vor der Tür, dort regnete es immer wieder, aber drinnen: Juwelier Carl Hammans in Xanten hat am Wochenende sein Bestehen seit 175 Jahren gefeiert, und aus diesem Anlass präsentierte die Inhaberfamilie Thielmann und ihr Team einen extra angefertigten Anhänger – eine faszinierende Verbindung aus Glas und einem Brillanten (0,175 Karat). Bis Ende des Jahres gibt es das besondere Schmuckstück zum Jubiläumspreis.

An beiden Tagen war der Juwelier geöffnet. Mit einem besseren Wetter wären vermutlich noch mehr Gratulanten und Kunden gekommen. Aber Jochen Thielmann war trotzdem zufrieden und sprach am Sonntagnachmittag von einer gelungenen Feier. Anstelle von Blumen und Geschenken hatte er zum Jubiläum um eine Spende für das Hilfswerk des Lions-Clubs Xanten gebeten.

In Xanten war auch verkaufsoffener Sonntag gewesen. Anlass war der Classic Day mit Oldtimern auf dem Marktplatz, den die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) organisierte. Außerdem hatte die Feuerwehr mehrere Fahrzeuge und einen Stand für ihr beliebtes Pannekiekers-Kochfest aufgebaut. Aber Händler und Ehrenamtliche hatten Pech mit dem Wetter. Nach anhaltenden und kräftigen Schauern baute die Feuerwehr am Nachmittag alles zusammen.

(wer)