Stadtfeuerwehrfest in Kleve : Die Herausforderungen für die Wehr werden deutlich wachsen

Ein langer Festumzug der Wehr zum Stadtfeuerwehr-Fest 2022. In diesem Jahr war der Löschzug Materborn der Ausrichter des Festes. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Beim Stadtfeuerwehrfest blickte der Leiter der Klever Ehrenamtler auf eine Vielzahl von neuen Aufgaben. Zuvor waren die Löschzüge durch die Stadt gezogen.

Es war schon ein imposantes Bild, als zum Stadtfeuerwehrfest eine der größten freiwilligen Feuerwehren des Landes durch die Straßen marschierte – mit dabei an der Spitze des Zuges der Klever Bürgermeister Wolfgang Gebing. Nach zweijähriger, coronabedingter Zwangspause konnte das Fest wieder ausgerichtet werden. Dieses Mal im Ortsteil Materborn, schließlich hatten sich dort vor rund 100 Jahren Bürger zusammengetan, um eine Freiwillige Feuerwehr zu gründen. Also war der Löschzug Materborn um Ernst Vehreschild Gastgeber des Festes in der Mehrzweckhalle, die vom Festzug angesteuert wurde.

„Ein kleiner Virus hat es in der vergangenen zwei Jahren geschafft, unsere große Gemeinschaft im Hinblick auf diese Tradition in die Knie zu zwingen und dieses wichtige Ereignis im Sinne der Gesundheit aller ausfallen zu lassen“, sagte Stadtbrandinspektor Ralf Benkel, Chef der Klever Feuerwehr mit ihren insgesamt zwölf Löschzügen und -gruppen. „Wenn man den Experten glaubt“, so Benkel weiter, „wird in der Zukunft die Zahl der Herausforderungen noch deutlich wachsen“. Dabei stellte er die wachsende Aufgabenvielfalt, die auf die Einsatzkräfte zukomme, in den Mittelpunkt seiner Betrachtung: Klimawandel mit Ereignissen wie Starkregen, Vegetationsbränden, Sturm und Flächenlagen, oder möglichen Gefahren einer befürchteten Energiekrise.

„Dass unsere Stadt wächst, können wir an den Einsatzzahlen deutlich erkennen. Und mit ihr wachsen auch die Anforderungen, die an uns gestellt werden“, stimmte der Stadtbrandinspektor auf immer neuere Technik, Regelungen und der Notwendigkeit, die Aufgabenvielfalt auch zu beherrschen, ein. „Um jederzeit bereit zu sein, investieren wir alle Zeit in unsere Ausbildung, Zeit in unsere Übungen und Zeit in unsere Einsätze. Zeiten, die andere als Freizeit oder als Nachtruhe genießen können. Zeiten, die von vielen gar nicht wahrgenommen werden. Es sind aber auch Zeiten in denen unsere Familien und Freunde auf uns verzichten müssen. Sie aber tragen unsere Verpflichtungen und Traditionen mit. Dafür gebührt auch Ihnen unser aller und besonderer Dank“, so Benkel weiter. Ein Dank, dem sich auch Bürgermeister Gebing anschloss.

„Es ist auch gute Tradition unserer Feuerwehr, allen diesen Herausforderungen zu begegnen und sie auch zu bewältigen. Hier in Materborn haben sich vor genau 100 Jahren Kameraden zusammengefunden, die dies erkannt haben und gemeinsam die Aufgaben angegangen sind“, bezog Benkel den runden Geburtstag der Materborner Ehrenamtler in seine Rede mit ein.