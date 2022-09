Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Nütterden schon wieder Hecht im Karpfenteich

Trainer Joachim Böhmer leistet in Nütterden ganze Arbeit. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Die Überraschungs-Mannschaft der vergangenen Saison hat die Leistungen bislang bestätigt und ist nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Per Feldberg

Schon in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A Kleve/Geldern gehörte der SV Nütterden zu den positiven Überraschungen. Am Ende belegten die Schwarz-Weißen einen sehr beachtlichen fünften Tabellenplatz in der Aufstiegsrunde.

Unter dem Strich hätte vielleicht sogar noch etwas mehr herausspringen können. Doch der eine oder andere personelle Engpass verhinderte ein noch besser ausgestattetes Punktekonto. Dennoch sprach Trainer Joachim Böhmer von einer erfolgreichen Saison seiner jungen Mannschaft, die sich weiterentwickelt habe. Und in der aktuellen Spielzeit scheinen die Kicker vom Nütterdener Haferkamp an die guten Vorstellungen anzuknüpfen zu können. Punktgleich mit den starken Aufsteigern SGE Bedburg-Hau II und Viktoria Winnekendonk belegt der SV Nütterden den fünften Tabellenplatz (alle 15 Punkte).

Zudem ist die Mannschaft auch nach sieben Spielen noch ungeschlagen. Entsprechend positiv äußert sich Trainer Joachim Böhmer zum gelungenen Saisonstart. „Natürlich sind wir mit dem Auftakt sehr zufrieden. Wir wollen den fünften Platz der Vorsaison bestätigen. Und offenbar sind wir auf einem ganz guten Weg dorthin.“

Allerdings weiß der erfahrene Trainer, der mittlerweile bereits im neunten Jahr die sportliche Verantwortung in Nütterden trägt, dass noch nicht alles Gold ist, was auf dem Papier glänzt. „Wir hätten sogar noch den einen oder anderen Punkt mehr holen können“, sagt der Coach. Allerdings sei die Chancenverwertung noch nicht optimal. „Wir benötigen einfach zu viele Möglichkeiten, um zum erfolgreichen Abschluss zu kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr erfreulich, dass wir in jedem Spiel in der Lage sind, uns mehrere Chancen zu erarbeiten“, so Böhmer.

Eine echte Standortbestimmung will der Trainer erst in einem Monat vornehmen. In der Zwischenzeit hat seine Mannschaft ein anspruchsvolles Programm vor der Brust. Nach dem Heimspiel gegen den BV Sturm Wissel, das am Freitag um 20 Uhr angepfiffen wird, muss der SV Nütterden gleich dreimal auswärts antreten. „In Sevelen, Vernum und Bedburg-Hau warten richtig schwere Aufgaben auf uns. Wenn wir diese dicken Brocken hinter uns haben, dürften wir schon wesentlich schlauer sein. Wahrscheinlich wissen wir dann, wohin unsere Reise in dieser Saison führen wird“, so Böhmer.