Aus der Klever Stadthalle Neues Format für die Reihenkonzerte

In Kleve wird ab Mai ein Konzert-Format der Reihenkonzerte starten: Es werden moderierte Konzerte, die live vom WDR-Rundfunk übertragen werden. Den Auftakt macht das Boulanger Trio in der Klever Stadthalle, das am Dienstag 9. Mai mit seinem Programm „Teach me! Die Schüler der Nadia Boulanger“ in der Schwanenstadt gastiert. „Solche Live-Übertragungen mit großen Orchestern sind nicht unüblich, aber in unserem Fall ist es ein Kammerkonzert – und dem sollen weitere folgen“, sagt Sigrun Hintzen, Organisatorin der Klever Konzerte. Der WDR möchte grundsätzlich in der Konzertstrecke aktueller werden und mehr Live-Angebote machen: „Die Damen vom Boulanger Trio sind eloquent, und das Konzert hat ja ein Konzept, das kann man mit Bühnenmoderation dann sehr gut auch vermitteln“, erklärt der WDR.