Gala im Wunderland Goldene Sonne für einstiges Denver-Biest

Kalkar · Kaum ein Zuschauer mochte sie in ihrer Rolle in der 80-er-Jahre-Kultserie „Der Denver Clan“, aber die Britin Joan Collins ist ein echter Hollywoodstar, wurde sogar von der Queen in den Adelsstand erhoben.

06.03.2023, 05:50 Uhr

Auf dem Foto von 2020 wird sie noch jeder erkennen: Joan Collins, inzwischen fast 90-jährige Hollywood-Diva. Sie wird im April in Kalkar erwartet. Foto: picture alliance / empics/Ian West/DPA

Von Anja Settnik