Kunsthandwerk Ein Silberstreif für den Marktplatz

Vier Jahre hat sie eine Töpferwerkstatt in der Kalkarer Monrestraße betrieben und hängt – ganz ähnlich wie die Kollegin – an dieser Umgebung. Dass sich in der Stadt alled so auf den Marktplatz konzentriere, findet sie eiegntlich schade. „Die Monrestraße ist wunderschön, hat viel Flair, und das Ladenlokal ist super aufgeteilt. Aber die Straße ist lange Zeit vernachlässigt worden. Viele Geschäftsräume wurden und werden zu Wohnungen umgebaut, da kann man nicht genügend Umsatz machen.“ Sie freut sich auf das neue Geschäft am Markt in einem tollen historischen Giebelhaus, das ganz bestimmt kein Kalkar-Besucher übersehen wird. Bislang besteht ihre Kundschaft zur Hälfte aus Kalkarern und zur Hälfte aus Auswärtigen, die häufig zielgerichtet kommen. Sabine Artmann ist gespannt, wie es am neuen Ort sein wird. Sie fertigt Serielles, Einzelstücke, Gartenkeramik, eher schlichtes Westerwälder Steinzeug und hält die Goldschmiede ihrer Kollegin für eine sehr geeignete Ergänzung, es passe handwerklich wie menschlich. Beide Frauen werden auch vor Ort arbeiten und teilen sich die Präsentationsfläche.