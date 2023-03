Reitturnier beim RV von Bredow Keppeln Starker Nachwuchs und eine tolle Show

Begonnen hatte das Turnier auf der perfekt hergerichteten Reitanlage mit den Springpferdeprüfungen bis zur mittelschweren Klasse. Sicher an den Hilfen präsentierte in der Springpferdeprüfung auf L-Niveau der Keppelner Kai Terhoeven-Urselmans den Hengst Cornet`s Darco, der sich im Besitz von Paul Schockemöhle befindet. Die sehenswerte Runde wurde von den Richtern Heiner Messing und August Exeler mit der Wertnote von 8.8 belohnt. Die Note 8.8 erzielte auch der Kranenburger Otmar Eckermann bei seinem Erfolg in der Springpferdeprüfung der Klasse M, in der er den Westfalen Cascajall vorstellte. Rang zwei in dieser Prüfung ging an Kai Terhoeven-Urselmans, der mit Cornet`s Darco die Note 8.7 erhielt.