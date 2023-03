Neue Verträge für Gaspreise Stadtwerke Kleve versprechen ein „garantiert attraktives“ Angebot

Viele Kunden der Klever Stadtwerke können beim Thema Gaspreis bislang gelassener auf die aktuelle Entwicklung blicken als andere. Zumindest jene, die den Clevergas-Tarif abgeschlossen haben. Der startete am 1. Januar und endet nach zwei Jahren Laufzeit am Ende dieses Jahres. Der über die 24 Monate festgeschriebene Preis liegt bei sieben Cent pro Kilowattstunde. In den Vorjahren des Ukraine-Kriegs, in denen fossile Energieträger noch günstig auf dem Markt zu haben waren, sicherte sich der Klever Versorger den Brennstoff in größeren Mengen. So konnten die übersichtlichen Beschaffungskosten an den Kunden weitergegeben werden.