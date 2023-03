Auch Krankenhaus und Bahn betroffen Das war der Grund für den großen Stromausfall in Kleve und Umgebung

In zahlreichen Geschäften mussten Angestellte die Kunden vertrösten. In der Hauptstelle der Sparkasse Rhein-Maas in Kleve sprang das Notstromaggregat an – in den Filialen in Bedburg-Hau und Materborn ging aber für eine gewisse Zeit nichts mehr. Tausende Haushalte, Behörden und auch das Krankenhaus liegen in dem Bereich, in dem alle Lichter ausgingen. Dementsprechend hatte das Krankenhaus bei der Wiederherstellung der Stromversorgung auch Priorität, wie Stadtwerke-Chefin Claudia Dercks erklärt. Darüber hinaus hat man beim Katholischen Karl-Leisner-Klinikum für solche Fälle aber vorgesorgt. „Alle Krankenhäuser des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums verfügen über Notstromaggregate. Sie übernehmen 15 Sekunden nach Netzausfall die Versorgung“, erklärt Klinik-Sprecher Christian Weßels. „Ihre Leistung ist an die Versorgung aller lebenswichtigen Systeme angepasst. Die Versorgung der Patienten ist somit in jedem Fall sichergestellt“, sagt Weßels.