Bedburg-Hau „Hinter der Maske steckt ein Mensch“

Auch die Nachwuchsarbeit ist wichtiger Bestandteil der Aufklärungsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr. Christoph Howald informierte die Kinder über die Kinder- und Jugendfeuerwehr. „Bereits ab sechs Jahren könnt ihr Mitglied der Kinderfeuerwehr, ab zehn Jahren in der Jugendfeuerwehr werden. Neben der Brandschutzerziehung steht bei uns vor allem die Kameradschaft im Vordergrund. So veranstaltet die Feuerwehr in Goch für alle Jugendfeuerwehren im Kreis Kleve diesen Sommer ein Zeltlager.“ Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zählt 183 aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung, braucht aber Unterstützung. „Nicht nur bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr, auch bei den Aktiven sind neue Mitglieder herzlich willkommen, wir bilden auch Quereinsteiger aus“, so Lamers.