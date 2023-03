Wieder an der Spitze SV Bedburg-Hau vor dem erneuten Aufstieg

Der bisherige Tabellendritte hatte mit einem glatten 3:0 (25:12, 25:14, 25:15)-Erfolg gegen den Sechsten STV Hünxe II selbst seine Hausaufgaben gemacht und war damit schon einmal am Spitzenreiter SG TB Osterfeld/VC Bottrop I, der spielfrei hatte, vorbeigezogen. Der Sprung auf Platz eins wurde schließlich durch die überraschende 2:3-Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten VC Reken gegen den Fünften TV Voerde möglich gemacht. „Das ist ja der Hammer“, sagte Petra Stockhorst, Trainerin der SV Bedburg-Hau, als sie die Nachricht vom Rekener Ergebnis erhielt. Die SV Bedburg-Hau kann nun die Meisterschaft und den Durchmarsch in der Verbandsliga am letzten Spieltag am Samstag, 18. März, durch einen Erfolg in drei oder vier Sätzen beim Tabellenletzten SG Osterfeld/ Bottrop II perfekt machen. Der Gegner hat bislang in dieser Saison noch keinen Satz gewonnen.