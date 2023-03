Klever Finanzamt gibt Tipps Auf welche Freibeträge man bei der Einkommensteuer achten sollte

Berücksichtigung der Energiepreispauschale Arbeitnehmer und Empfänger von Renten und Versorgungsleistungen haben im vergangenen Jahr grundsätzlich die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Diese ist in den Daten, die zum Beispiel die Arbeitgeber an die Finanzverwaltung übermitteln, enthalten und müssen daher nicht in der Steuererklärung angegeben werden.