Konzert der Klever Sänger Bachs Weihnachtsoratorium am Forstgarten

Auch die Schüler der Jahrgangsstufe 9 nahmen dieses behagliche Bild auf, berichteten von ihren Wünschen und Hoffnungen auf Frieden, auch in der Familie, in der Schule und im Freundeskreis, brachen aber diese Idylle schnell auf mit den Hinweisen auf Kriege, Armut, Inflation und Umweltkatastrophen, um dann die Frage nach der Berechtigung von Feiern an Weihnachten kräftig zu bejahen und mit warmem Kerzenlicht zu bekräftigen. In der dritten Kantate verwies Maria Klier mit ihrem nuancenreichen Sopran im Dialog mit Scheider, dessen Bass hier die Aufgabe der kraftvollen Glaubenszuversicht verkörpert, auf die Freiheit, die dem Glauben innewohnt, der allerdings der Stärkung bedarf. Lina Hoffmann fiel es zu, dies mit einer weiteren glanzvoll vorgetragenen Arien zu bekräftigen. Den Schlusspunkt setzte der Chor mit einem Text der Zuversicht, unterstützt durch die strahlenden, ganz besonders gut, sicher und tonschön gestaltenden Trompeten, „weil unsere Wohlfahrt befestigt, steht“.