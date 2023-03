Neuer Tiktok-Trend auch in NRW Warum Randalierer Kinovorstellungen von „Creed III“ stören

Beim Sozialen Medium Tiktok sorgt der Film „Creed III – Rocky‘s Legacy“ von Regisseur und Schauspieler Michael B. Jordan in diesen Tagen für Wirbel. Doch es geht nicht um Analysen oder Kritiken zu dem Film, sondern um die Kinovorstellungen selbst. In mehreren Kinos kam es zu Randalen und Schlägereien, in Essen musste am vergangenen Samstag sogar die Polizei eingreifen. Gäste seien während der Vorstellung aufgestanden und über die Sitze geklettert, teilte die Polizei mit. Das Personal habe den Film gestoppt und die rund 440 Zuschauer aus dem Saal beordert. Knapp 40 Gäste seien dieser Aufforderung nicht nachgekommen, weshalb die Polizei das Hausrecht des Kinobetreibers durchsetzen musste. Zu Straftaten ist es nicht gekommen. Ein Sprecher der Polizei Essen warnt aber: „Wir bitten eindringlich darum, diesem möglichen Trend nicht zu folgen.“ Auch wenn es im aktuellen Fall nicht zu Straftaten gekommen sei, könnten – auch in Zukunft – Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.