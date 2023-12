Jazzfreunde Kleve Bianca Körner gastiert im Elaya

Am 27. Dezember um 20.30 Uhr gibt‘s also wieder Jazz im Elaya-Hotel in Kleve. Bianca Körner steht mit einem Bein fest verwurzelt in ihrer musikalischen Herkunft des Soul, das andere Bein steht unverrückbar in ihrer Wahlheimat des Jazz. Aus dieser musikalischen Standfestigkeit heraus formt sie einen technisch brillanten Sound, der den Kopf begeistert, das Herz berührt und im Bauch ein wohlig warmes Gefühl hinterlässt, werben die Jazzfreunde für das Konzert.