Das sind die Pläne : Neuer Sozialbereich für die Kläranlage in Kalkar-Rees

Neuer Sozialbereich für die Kläranlage in Kalkar-Rees

Die Bürgermeister Britta Schulz und Christoph Gerwers mit Betriebsleiter Heinz Arntz in ihrer Mitte vor dem Anbau in Hönnepel. Foto: Anja Settnik

Kalkar Eine halbe Million Euro investiert der Abwasserverband Kalkar-Rees in sein Betriebsgebäude in Hönnepel. Es muss heutigen Bedingungen angepasst werden, vor allem brauchen die Beschäftigten neue Umkleide- und Sanitärbereiche.

Manchmal sind es ganz praktische Gründe, die die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern. Die Städte Kalkar und Rees investieren jetzt gemeinsam eine halbe Million Euro in ein Projekt, das im wesentlichen elf Beschäftigten zugute kommt. Der Sozialbereich des Betriebsgebäudes des Klärwerks Hönnepel wird erweitert und heutigen Bedürfnissen und Vorschriften angepasst. Nach 25 Jahren, findet Betriebsleiter Heinz Arntz, der, die Bürokollegen mit gerechnet, für etwa 20 Kollegen zuständig ist, darf das sein, zumal der ursprüngliche Bau aus den 1980-er Jahren stammt und 1995 nur teilweise modernisiert wurde.

Vor Jahrzehnten gab es in Kalkar einige gewerbliche Großunternehmen, die viel Abwasser einleiteten. Inzwischen ist es nur noch Silesia, das die Kläranlage in großem Umfang nutzt, vor allem sind es private Haushalte, die das Klärwerk nutzen. Schon seit 1994 nehmen Kalkar und Rees die öffentliche Aufgabe der Abwasser- und Klärschlammbehandlung gemeinsam wahr. Sie haben dafür einen Abwasserbehandlungsverband gegründet, der die Anlage unterhält und ertüchtigt. Weil die Kapazität durch die reduzierten industriellen Einleitungen überdimensioniert wäre, wurde die Kläranlage Rees-Haffen geschlossen und eine Kooperation mit Xanten begründet, das sein Abwasser aus Marienbaum, Obermörmter und Vynen einspeist. Das geht durch unterirdisch verlegte Leitungen, während das Abwasser aus Rees sogar unter dem Rhein her geführt wird.