Ausstellung : Ein Cäsar für Schloss Moyland

Bedurg-Hau-Moyland Das Museum stellt in drei Kabinetten die Neuerwerbungen vor. Erfolgreich hatte sich Moyland um Werke aus dem Portigon-Fundus des Landes beworben, die künftig die Sammlung bereichern werden.

Taylor und Burton sind Teil eines Bildes von Mimmo Rotella, der als Italiener in Frankreich zur Künstlergruppe rund um Yves Klein, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle und Marcel Duchamp gehörte. Rotella arbeitet zunächst mit Collagen, später mit Abrissen von Filmplakaten wie das von Burton und Taylor. „Caesar“ nennt der Künstler das 1963/64 entstandene Bild. Das Papier von einer Plakatwand wurde auf Leinwand aufgezogenen und bearbeitet. Das Kunstwerk stammt aus dem Bestand der Westspiel AG und kommt jetzt als Dauerleihgabe der NRW.Bank nach Moyland. Es gehört zur Kunstsammlung aus dem ehemaligen Besitz der Portigon und der WestSpiel, die das Land Nordrhein-Westfalen durch die Stiftung „Kunst im Landesbesitz“ erworben und dauerhaft an Museen des Landes verliehen hat.

Aus diesem Fundus hat Moyland eine ganze Reihe von Werken bekommen, die jetzt und später im Anschluss an diese Ausstellung ab 19. Dezember in drei Kabinetten im Schloss zu sehen sind. Moyland-Kurator Alexander Grönert präsentiert sie in einem Raum. In einem zweiten Raum ist eine Schenkung mit frühen Zeichnungen von Horst Keining zu sehen, außerdem hat das Museum mit Blick auf die Stele im Innenhof des Schlossese ein „Elektrostatisches Objekt“ von Erich Reusch bekommen, das ebenfalls aus dem Portigon-Funus stammt.

Die Werke sind direkt in die Ausstellung gekommen. Rotellas aus „armen Materialien“ (die beschädigte Plakatwand) entstandenes Ausrissbild „Caesar“ in einem pompösen Rahmen, ein großes Kissenbild von Gotthard Graubner sogar unter einem Plexiglasschutz, der dummerweise Schatten auf die Leinwand wirft. So wie die Werke in den Portigon-Casinos präsentiert wurden. Das Kissenbild ist ein gut zwei mal 1,5 Meter großes weißes Werk von Graubner, dessen wunderbares Bild in Schloss Bellevue bei jeder Ansprache des Bundespräsidenten zu sehen ist. Vom niederländischen Künstler Jan Hendrikse bekam Moyland ein großes Pfennigbild, das die Geldstücke auf eine Platte reiht. Eine schöne Ergänzung zu Werken des Niederländers, die bereits im Besitz des Schlosses sind.